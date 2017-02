Donna in bici travolta da un'auto nella notte, grave in ospedale

CROCETTA DEL MONTELLO Una 43enne di Valdobbiadene, G.M., si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Montebelluna in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì a martedì a Crocetta, lungo via Feltrina, di fronte al supermercato "Billa". La donna, in sella alla sua bicicletta, è stata travolta da un'auto in transito per cause ancora in corso di accertamento. La 43enne è stata soccorsa dal Suem118 e ricoverata d'urgenza per le gravi ferite riportate nello schianto. Sull'episodio indaga la polizia stradale.