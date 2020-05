Grave tamponamento all'incrocio: elitrasportato all'ospedale un centauro

E' ferito in maniera mediamente grave il 38enne R.M., centauro rimasto coinvolto in un importante incidente stradale avvenuto sabato verso le ore 12 a Cornuda. L'uomo, che era in sella alla sua Kawasaki Ninja, ha infatti improvvisamente impattato contro la parte posteriore di una Citroen Xsara, guidata da un 60enne, che era intenta a svoltare in via della Pace. L'impatto tra i due mezzi è stato talmente forte da mandare del tutto in frantumi il lunotto posteriore dell'autovettura, facendo poi volare a terra sull'asfalto il motociclista. Subito soccorso da un'ambulanza del Suem 118, il 38enne è stato poi elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso. L'uomo alla guida è invece fortunatamente rimasto illeso. Sul luogo dell'incidente sono infine giunti i carabinieri e la polizia provinciale per tutti i rilievi di rito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.