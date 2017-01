Incidente stradale a Cortina: auto si capovolge e finisce fuori strada

TREVISO Rientrava a casa dopo una serata di festa per celebrare l'arrivo dell'anno nuovo, ma a quanto pare l'alta velocità e l'alcol ingerito hanno giocato un brutto scherzo all'automobilista alla guida di una Golf metallizzata che, alle 5.22 di domenica notte, è stato protagonista di un'incredibile carambola.

L'episodio è avvenuto a Chiave, piccola frazione a pochi chilometri di distanza da Cortina d'Ampezzo, la perla delle Dolomiti. I festeggiamenti nella città ampezzana sono stati tantissimi e sono durati fino a tarda notte. Prevedibile quindi che qualche automobilista si mettesse alla guida in preda alla stanchezza o, peggio ancora, all'alcol. Sono queste infatti le principali cause scatenanti della fuoriuscita autonoma di questa mattina. L'uomo al volante ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto ed è finito a tutta velocità contro il muro di un'abitazione della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cortina e Pieve di Cadore che sono stati impegnati per ben 3 ore nelle operazioni di recupero del mezzo e messa in sicurezza dell'area dell'incidente.