Esce di strada con la moto: centauro padovano muore sul colpo

CROCETTA DEL MONTELLO Ancora sangue sulle strade della provincia di Treviso: erano da poco trascorse le ore 13 di domenica 22 luglio quando Davide Bordignon, un centauro di 31 anni nato a Cittadella, ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada in Via degli artigiani.

Nello schianto, violentissimo, il motociclista sarebbe finito contro un bocchettone per l'irrigazione dei campi posizionato a bordo strada. Nonostante l'immediato intervento sul posto dei vigili del fuoco di Montebelluna e del personale del Suem 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Fatale l'elevata velocità al momento dell'impatto che non gli ha lasciato alcuna via di scampo. Il sindaco di Crocetta del Montello, Marianella Tormena, ha voluto esprimere la sua vicinanza ai familiari della vittima dicendosi terribilmente affranta per l'ennesima tragedia avvenuta sulle strade della nostra provincia.

