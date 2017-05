Scontro tra due auto a Crocetta: una ferita soccorsa dal Suem 118

CROCETTA DEL MONTELLO Una donna è rimasta ferita, in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Crocetta del Montello in via Erizzo. Coinvolte nello schianto due vetture, una Citroen e una Volvo, andate entrambe semidistrutte. Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118. Lievi rallentamenti al traffico nella zona: la situazione è tornata alla normalità poco dopo.