Investita da un furgone nel parcheggio dell'ospedale, salvata dai vigili del fuoco

MONTEBELLUNA Grave incidente a Montebelluna in via Togliatti, poco dopo le 11 di mercoledì, nel parcheggio dall'ospedale. Una donna di 62 anni, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è stata travolta da un un furgone restando ferita in modo molto grave. Oltre al Suem118 sono dovuti intervenuti i vigili del fuoco per liberare la ferita dalle lamiere del mezzo. La malcapitata è rimasta incastrata con una gamba sotto il veicolo. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto la polizia locale.