Cade dal cavalcavia della stazione: donna 31enne grave all'ospedale

TREVISO Una donna di 31anni del vicentino, verso le ore 10.30 di martedì, è improvvisamente caduta dal parapetto del cavalcavia della stazione ferroviaria di Treviso, dal punto in cui il Terraglio si connette visivamente con piazzale Duca d'Aosta. La donna, come riporta "la Tribuna", fortunatamente è sopravvissuta con qualche grave trauma ma non è in pericolo di vita, anche grazie al fatto che l'altezza dalla quale si è gettata non è letale. In ogni caso la donna è stata prima subito soccorsa dai presenti sul posto e poi dal Suem 118 che in breve l'ha trasportata in urgenza all'ospedale Ca' Foncello per tutte le cure del caso. Sul fatto indaga ora la polizia, per cercare di capire quanto successo e se possa trattarsi di un tentato suicidio, visto che dalle prime verifiche è risultato come la 31enne soffra di una forte depressione.