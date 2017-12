Auto fuori strada finisce nel fossato, donna intrappolata tra le lamiere

CASIER Non ha fortunatamente avuto gravi conseguenze un incidente avvenuto poco dopo le 13.30 di oggi in via Santi, al confine tra Dosson e Borgo Verde. Una donna, al volante di un'utilitaria, ha perso il controllo del mezzo che è finito, nel fossato che costeggia la strada, capovolgendosi su un fianco. Per liberare l'automobilista dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Treviso che l'hanno poi affidata alle cure dell'equipaggio di un'ambulanza del Suem 118 che ne ha provveduto al trasporto al Ca' Foncello. Intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia locale. Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti. A dare l'allarme ai soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. A causare l'incidente è stata forse la scarsa visibilità dovuta alla pioggia battente di queste ore.