Cade con la moto durante una gita in montagna: 30enne elitrasportato a Treviso

E' ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con ferite di media gravità, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Si tratta di B.T., 30enne originario di Monselice (PD) ma residente a San Pietro Viminaro (PD), che nel pomeriggio di sabato ha improvvisamente perso il controllo della sua motocicletta a circa 3 chilometri dal Rifugio Bassano in comune di Borso del Grappa. Sono ancor poco chiare le dinamiche dell'incidente, ma il giovane ha impattato violentemente a terra e le sue condizioni hanno subito richiesto l'intervento del Suem 118 che, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo ha poi elitrasportato a Treviso dove si trova ora in prognosi riservata a causa dei traumi riportati nella caduta.

