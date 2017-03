Finisce fuori strada con l'auto, 20enne in rianimazione

SAN BIAGIO DI CALLALTA Un 20enne di Oderzo, M.S., si trova ricoverato in gravissime condizioni al Ca' Foncello di Treviso in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto poco dopo le 19.10 a Fagarè di San Biagio di Callalta lungo via del Solstizio. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Renault Clio che è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Treviso e i medici del Suem 118 che hanno intubato il 20enne per poi trasportarlo al Ca' Foncello. Ignote per ora le cause del sinistro: non si esclude l'improvviso malore o una distrazione.