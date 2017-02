Incidente stradale a Farra di Soligo: suv si schianta contro un'auto parcheggiata in sosta

FARRA DI SOLIGO Colpo di sonno fatale, sabato sera, a Farra di Soligo dove una donna che stava rincasando a bordo del proprio suv di colore bianco, è andata a schiantarsi contro la fila di auto in sosta parcheggiate a lato della carreggiata.

L'impatto è avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte (alle 23.50) nella centralisssima via Patrioti, a poche decine di metri dal municipio della città. Violentissimo l'impatto che ha distrutto la parte anteriore destra del suv, oltre a creare seri danni a una Ford station wagon di colore grigio colpita in pieno dal mezzo. La donna alla guida, traumatizzata dall'accaduto, è riuscita a scendere in autonomia dalla sua macchina e non è quindi stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Col San Martino che hanno dovuto organizzare un senso unico alternato che ha provocato grossi rallentamenti al traffico per circa un’ora e mezza, dal momento che il mezzo incidentato bloccava interamente la corsia di marcia. Provvidenziale l'intervento del carro attrezzi che ha provveduto a rimuovere le due vetture coinvolte nell'incidente. Solo a questo punto la situazione è potuta tornare alla normalità.