Auto fuori strada in Feltrina: due persone incastrate tra le lamiere, ferita una bimba

Domenica nera sulle strade della provincia di Treviso. Pochi minuti prima delle 18.30 un incidente stradale ha paralizzato la Feltrina nel Comune di Montebelluna. Due persone sono state trasportate in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'agriturismo Villa Serena. Una vettura di colore scuro ha perso improvvisamente il controllo ed è finita contro un albero a bordo strada, venendo poi sbalzata in un fosso a lato della carreggiata. Ad avere la peggio nell'impatto sono state tre persone: B.M una bimba di soli 10 anni residente a Montebelluna è stata portata in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo aver riportato un serio trauma addominale. Le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili. Le altre due persone che stavano viaggiando a bordo della vettura sono rimaste incastrate tra le lamiere dell'auto. Soccorse dai vigili del fuoco di Montebelluna sono stati trasportati all'ospedale San Valentino. Entrambe non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine per svolgere i rilievi del caso. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti e la situazione è tornata alla normalità solo in serata.