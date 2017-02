Pesante scontro tra tre mezzi lungo la Feltrina: traffico intasato e lunghe code

MONTEBELLUNA Triplice tamponamento giovedì mattina, poco dopo le 8, lungo la Feltrina Nord tra Cornuda e Montebelluna, nei pressi del distributore Galoil. Tre mezzi, infatti, sono finiti per scontrarsi tra loro causando non pochi disagi al traffico, tanto che la polizia locale, intervenuta prontamente sul posto insieme al soccorso stradale, ha dovuto deviare auto e camion lungo vie secondarie per permettere la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza di tutta la zona.