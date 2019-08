Due auto si scontrano in Feltrina: coinvolto un bimbo di 3 anni

Incidente stradale nel Comune di Trevignano, lungo la statale Feltrina. Poco prima delle ore 22 di venerdì sera, davanti alla sede dell'ex Veneto Banca, 2 auto si sono tamponate tra loro in un impatto molto violento che ha distrutto entrambi i mezzi.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, l'ambulanza del Suem 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Ad avere la peggio è stata una persona rimasta gravemente ferita e ricoverata in ospedale a Montebelluna. Insieme a lei, sono rimasti coinvolti nello schianro anche un bambino di soli 3 anni e altre due persone. Per nessuno di loro però è stato necessario il ricovero al pronto soccorso. Solo il piccolo è stato sottoposto ad alcuni accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi.