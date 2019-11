Sbanda con il camion e finisce fuori strada: forti i disagi lungo l'Alemagna a Cortina

Mattinata di disagi lungo la SS. 51 di Alemagna in località Fiames di Cortina d'Ampezzo (BL). A causare il rallentamento del traffico, poco dopo le 7 del mattino, e la deviazione obbligatoria dei viaggiatori verso Misurina, è stato il 37enne F.G. di Roncade che ha perso improvvisamente il controllo del proprio camion trasportante fieno, sbandando e finendo poi con le ruote in un canaletto a bordo strada, tanto che il rimorchio è finito appoggiato di lato lungo la sponda della montagna. In poco tempo, per risolvere la situazione, si sono così portati i vigili del fuoco di Cortina, i carabinieri e personale dell'Anas.Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, tanti invece i disagi per quanto riguarda la circolazione locale, con il traffico stradale in direzione Trentino che è deviato sulla SR 48 Dolomiti e sulla SS. 51 bis.