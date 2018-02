Scontro tra auto a Follina: traffico a rilento e tre persone ferite

FOLLINA Traffico a rilento nella serata di sabato 17 febbraio sul rettilineo di via Castelletto in località Pedeguarda, la strada che da Follina conduce alle celebri osterie Al Castelletto e alla locanda Da Lino, letteralmente prese d'assalto durante il fine settimana.

Pochi minuti dopo le 19.30 tre automobili sono rimaste coinvolte in un rocambolesco incidente avvenuto all'altezza del distributore Eni posizionato a metà del rettilineo. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto sembrerebbe che a dare il via all'incidente sia stata una Peugeot 307 che ha rallentato improvvisamente la sua corsa per svoltare ed entrare nel distributore posizionato sull'altro lato della carreggiata. La macchina dietro la Peugeot si è accorta troppo tardi di quanto stava accadendo e, non riuscendo a frenare in tempo, ha dapprima tamponato la vettura antistante ed è poi andata a schiantarsi contro la colonnina segna prezzi del distributore dopo un pericolosissimo testacoda. Mentre tutto ciò accadeva, nell'altra corsia di marcia stava sopraggiungendo una Fiat 500 che, per evitare di colpire le due auto è finita addosso ad un palo della luce posizionato lungo il ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, gli uomini del Suem 118 e le forze dell'ordine che hanno provveduto a svolgere i rilievi del caso. Tre le persone rimaste ferite nella carambola, tutte trasportate in porto soccorso per una serie di accertamenti. Fotunatamente nessuna di loro avrebbe riportato ferite gravi nell'impatto. La situazione lungo via Castelletto è tornata alla normalità dopo un paio d'ore.