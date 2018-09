Coppia si schianta fuori strada con l'auto: ferita grave una giovane ragazza

FONTE Pauroso incidente sabato sera verso le 19.30 in via Crespano in localtà Fonte Alto. L'auto su cui viaggiava una coppia di giovani è infatti improvvisamente finita fuori strada, andando poi a schiantarsi contro la recinzione di un'abitazione. Nell'impatto l'auto si è adagiata su un fianco e la ragazza a borso è così rimasti incastrati tra le lamiere, tanto che solo l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco e i volontari di Asolo è stato risolutorio per estrarla e poi affidarla alle cure del Suem 118 che l'ha poi portata all'ospedale di Castelfranco dove le sono state diagnosticate ferite gravi, anche se fortunatamente non tali da porla in pericolo di vita. Il compagno è invece uscito in autonomia dal mezzo e ha riportato solo ferite lievi.