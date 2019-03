Auto impazzita piomba in un cortile: travolto bambino di dieci anni

Terribile incidente poco dopo le 11 a Fregona, in via Indipendenza, la sp 422 del Cansiglio. Un 76enne di Cappella Maggiore, D.F.A., forse per un improvviso malore da cui è stato colto mentre era alla guida , ha perso il controllo del suo mezzo, una Fiat 500, che è andata dritta ad una curva verso sinistra, ha sfondato la recinzione e la siepe di un'abitazione privata al civico 124b, e ha travolto un bambino di dieci anni che stava giocando nel cortile. Il giovanissimo è rimasto incastrato tra il mezzo "impazzito" e un altro veicolo che era posteggiato nell'area, una Opel Zafira di proprietà dei genitori.

Sul posto intervenuta un'ambulanza e l'elicottero del Suem 118 che ha trasportato il bambino al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso . Le sue condizioni sarebbero molto gravi; i medici sono stati costretti ad intubarlo sul posto. Per le indagini del caso giunta la polizia locale e la polizia stradale di Vittorio Veneto oltre ai vigili del fuoco. Il conducente dell'auto ha riportato solo lievi lesioni. In via Indipendenza, appresa la notizia, è giunto anche il sindaco di Fregona, Laura Buso.

Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia stradale la Fiat 500 procedeva da Fregona in direzione Cappella Maggiore lungo via Indipendenza, in un tratto in discesa. Improvvisamente, all'altezza di una curva verso sinistra, l'auto è andata dritta finendo fuoristrada: il veicolo ha distrutto una recinzione, è entrata nel giardino e ha investito il ragazzino che stava giocando. La Fiat 500 ha finito la sua corsa contro l'auto dei genitori del bambino, una Opel Zafira.