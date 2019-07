Auto si capovolge su un fianco, due feriti in ospedale

E' di due feriti, fortunatamente lievi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 10 di stamattina, lunedì, a Fregona in via Roma. Una Jeep Renegade, per cause in corso di accertamento, si è capovolta finendo su un fianco. Sul posto sono intervenute le ambulanza del Suem 118, i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso.