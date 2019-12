Frontale drammatico nella notte a Noventa di Piave: morti tre ventenni

Verso le 2 e 30 di domenica 15 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martiri delle Foibe, in località Musetta a Noventa di Piave (VE) sulla strada per San Donà di Piave, per un frontale tra due auto in cui sono purtroppo deceduti tre giovani.

I rilievi

I pompieri arrivati hanno estratto due ragazze e un ragazzo dalla Fiat Punto e dalla Citroen C3 deformate. Purtroppo, nonostante i soccorsi, i giovani di 20, 24 e 25 anni sono stati dichiarati morti dal medico del suem 118. Nello specifico si tratta della 25enne Giulia Bincoletto di San Donà, della 24enne Chiara Brescaccin originaria di Motta di Livenza ma residente ad Eraclea e del 20enne Matteo Gava, originario di Motta di Livenza ma residente a Salgareda. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica dell’evento. Le operazioni di soccorso sono terminate questa mattina alle 8.

