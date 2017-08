Schianto frontale tra auto domenica pomeriggio nel bellunese: ferite due persone

Tanta paura, le auto distrutte, ma fortunatamente solo qualche ferita e nulla di grave. Questo quanto accaduto domenica pomeriggio poco dopo le 17 a Feltre quando due autovetture si sono scontrate inesorabilmente tra loro in maniera frontale. Un impatto sicuramente violento, tanto da danneggiare in maniera grave entrambi gli anteriori dei mezzi (la 58enne S.G. di Santa Giustina alla guida di un Toyota Rav 4 e il 72enne G.V. di Feltre alla guida di una Fiat Punto), ma fortunatamente delle tre persone coinvolte solo due sono rimaste ferite in maniera lieve e sono state quindi medicate dal Suem 118 (illesa una passeggera). Per tutti i rilievi di rito è invece intervenuta la polizia stradale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. In ogni caso sembrerebbe che la Toyota abbia invaso la corsia di marcia opposta andandosi così a scontarre con la Punto sulla strada tra Vagnui e Pren.