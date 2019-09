Trattore sbanda, abbatte un muretto e una tubatura del gas di una casa

Pomeriggio di paura sabato, poco dopo le 17, in via XXIV Maggio ad Albaredo di Vedelago. A far intervenire sul posto i vigili del fuoco è stata un'improvvisa perdita di gas metano da parte di una centralina a bordo strada, poco prima colpita da un trattore con a bordo un agricoltore locale. Nell'incidente fortunatamente senza conseguenze per l'uomo, è stato abbattuto anche un muretto in mattoni di un'abitazione, ma la preoccupazione si è subito concentrata sulla perdita di una delle tubature della zona. Fulmineo quindi l'intervento dei pompieri che hanno isolato il danno in attesa dell'intervento dei tecnici di Ascopiave che hanno poi ripristinato in toto la fornitura del gas.