Nomade elude posto di blocco, schianto in auto e fuga a piedi

TREVISO Incidente stradale in via Santa Bona Nuova a Treviso. Una ragazza, a bordo di una Renault Clio di proprietà di un nomade veneziano, alla vista dei carabinieri ha eluso il posto di controllo dandosi alla fuga. La corsa in auto della donna, sempre di probabili origini nomadi, è terminata poco dopo ribaltandosi su un fianco nel mezzo della carreggiata. Dopo lo schianto la donna ha continuato la sua fuga a piedi, molto probabilmente nel vicino campo rom di via Bindoni. Non parrebbero esserci feriti nell'incidente. Sul posto per accertamenti ancora in corso i carabinieri di Treviso e la polizia locale in supporto alla viabilità.