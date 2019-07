Investiti da un furgone a Fener, gravissimi due giovani ciclisti

Gravissimo incidente stradale alle 14.20 di oggi, venerdì, nel bellunese, a Fener di Alano di Piave, in via Vittorio Emanuele all'altezza del ristorante Tegorzo. Due giovani ciclisti, un 13enne di Montebelluna ed un 15enne bellunese, per cause in corso di accertamento, sono stati travolti da un furgone in transito e hanno riportato ferite gravissime. Intervenuti sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco, i carabinieri di Feltre che hanno effettuato i rilievi del caso e gli elicotteri del Suem 118 di Treviso e di Pieve di Cadore. I feriti sono stati trasportati presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso (la ragazza di Alano, molto grave) e a Belluno (qui è stato trasportato il 13enne trevigiano).

Secondo una prima ricostruzione i ragazzi scendevano in discesa a forte velocità da via Cuniol, in via Vittorio Emanuele. Secondo alcuni testimoni non si sarebbero fermati allo stop e hanno colliso frontalmente con il furgone, un Ford Transit, che procedeva lentamente e che ha provato ad evitare l'impatto spostandosi lateralmente verso destra. Entrambi i ciclisti non indossavano il casco.