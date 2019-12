Finisce fuori strada con il furgone: 43enne gravissimo in ospedale

Grave incidente nella mattinata di venerdì 20 dicembre in Via Tempio a Ormelle, strada provinciale che collega la frazione con il centro del Comune trevigiano. Poco prima delle 9.40 S.G., 43enne originario di Fontanelle ha perso il controllo del suo furgone ed è finito fuori strada finendo la sua corsa contro un albero.

L'impatto è stato molto violento. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e un'ambulanza del Suem 118 che ha provveduto a portare l'uomo al Ca' Foncello di Treviso dove si trova ancora ricoverato in gravi condizioni. Ancora da accertare le ragioni che hanno portato il conducente a finire fuori strada. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area dell'incidente sono terminate in mattinata. Lievi i disagi per il traffico.