Inseguimento nella notte: i ladri prima si schiantano con l'auto e poi cercano di fuggire

TREVISO Nottata impegnativa quella che la polizia stradale di Treviso ha dovuto affrontare nella nottata tra martedì e mercoledì. Una pattuglia di servizio lungo le arterie comunali infatti, intorno alle 2.20, ha intercettato nei pressi di Selvana un'auto sospetta con a bordo due uomini che ad una prima occhiata sono subito parsi molto agitati.

Proprio per questo gli agenti hanno immediatamente cercato di fermare la Fiat 600 di colore blu sulla quale viaggiavano, ma all'alt imposto dalla volante la piccola utilitaria è scappata via lontano. Poco dopo, però, la fuga è terminata contro un muretto fuori strada con un impatto di violenza tale che la parte anteriore del mezzo è andata semidistrutta causando l'impossibiltà di muoversi da parte del 28enne D.P, polacco e senza fissa dimora, che si trovava alla guida. Il passeggero invece, lo zingaro 24enne M.H. di Udine, ha tentato di far perdere immediatamente le proprie tracce lasciando in balia degli agenti il compagno di furto, ma poco dopo anche lui è stato trovato e ammanettato.

Ad un successivo controllo è poi risultato che entrambi avevano precedenti alle spalle e che lo scorso 5 agosto avevano rubato la Fiat 600 da un'abitazione a Cividale del Friuli (UD), mentre poche ore prima avevano colpito una bifamiliare a Portobuffolè, di proprietà di due fratelli, dalla quale erano scomparsi gioielli, denaro, computer, macchine fotografiche, passaporti e occhiali da sole. A incastrare i due malviventi è stato però un pc portatile ritrovato nell'auto rubata (insieme a diversi strumenti atti allo scasso e alla refurtiva), apparecchio con il quale la polizia ha poi rintracciato la vittima del furto avvenuto poco prima. Per entrambi è quindi scattato l'arresto con l'accusa di furto in quasi flagranza, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di armi atte ad offendere e ricettazione.

