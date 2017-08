Perde il controllo dell'auto e finisce in mezzo alle vigne: spaventosa carambola a Gaiarine

GAIARINE E' bastato un attimo di distrazione perchè un uomo perdesse il controllo della sua vettura in una delle strade del comune di Gaiarine. L'incidente è avvenuto domenica mattina, verso le 11.30, in via abate Lorenzo Berlese, nella frazione di Campomolino.

Per ragioni ancora in corso di accertamento, l'uomo è finito autonomamente fuori strada. Una carambola incredibile dal momento che l'auto si è capovolta più volte e ha iniziato a rotolare per diversi metri prima di schiantarsi contro un vigneto situato a poca distanza. La vettura, una Peugeot di colore grigio metallizzato, è andata completamente distrutta nell'impatto. Il guidatore invece è riuscito a cavarsela, nonostante abbia riportato una serie di gravi ferite. Insieme a lui anche un'altra persona, rimasta fortunatamente illesa nell'impatto. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Leone1 del Suem118 che ha trasportato d'urgenza il trevigiano all'ospedale Ca' Foncello. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Conegliano, dei volontari di Gaiarine e della polizia stradale che hanno messo in sicurezza l'area e svolto i rilievi del caso. La strada è rimasta bloccata per alcuni minuti ma, essendo domenica, sono stati pochi i disagi alla circolazione. Il conducente, al momento, è ancora ricoverato al pronto soccorso. Secondo i primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.

Gallery