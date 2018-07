Si schianta con lo scooter fuori strada, 17enne gravissimo al Ca' Foncello

GAIARINE Un ragazzo di 17 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Gaiarine in via Vittorio Veneto, nella notte tra domenica e lunedì, alle 3.20 circa. Il giovane era in sella al suo scooter quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è schiantato fuori strada. A soccorrere il ragazzo sono stati gli infermieri del Suem 118 che lo hanno trasportato presso il nosocomio trevigiano.