Scontro frontale tra auto a Cusignana, due feriti portati in ospedale

GIAVERA DEL MONTELLO Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Cusignana di Giavera del Montello, in via Pieve. Due auto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si sono scontrate frontalmente. Gli automobilisti, entrambi feriti, un uomo di 75 anni e una donna di circa 40 anni, sono stati portati nei pronto soccorso degli ospedali di Treviso e Montebelluna. Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Treviso e Montebelluna. Il traffico lungo via Piave è rimasto a lungo interdetto al traffico.