Si schianta con la bici contro un'auto sul Montello, 41enne in coma

Un tecnico chimico di 41 anni, Dario Bortoletto, di Casale sul Sile, si trova ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in coma, in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto poco dopo le 20 di martedì a Giavera del Montello, lungo via degli Alpini. Il cicloamatore stava percorrendo in sella alla sua bici la dorsale lungo il Montello quando, nei pressi dell'agriturismo Vettorel, quando è stato travolto da un'auto in transito, una Lancia Y guidata da un 35enne di Giavera, ed è stato sbalzato violentemente sull'asfalto.

A dare l'allarme al 118 è stato lo stesso automobilista che nel frattempo, insieme ad altre persone che erano di passaggio in zona ha prestato le prime cure al malcapitato, trasportato d'urgenza dall'elicottero del Suem 118, in pronto soccorso. Le condizioni del ciclista, secondo quanto accertato, sarebbero molto gravi e la prognosi è per ora riservata. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montebelluna che ora indagano sull'episodio.

Quello sul Montello di ieri sera non è stato l'unico intervento dell'elicottero del Suem 118 in provincia. Poco prima un altro incidente si era verificato a Mareno di Piave lungo via Conti Agosti. In questo caso a scontrarsi è stata un'auto ed un motociclista, F.M., 26 anni di Santa Lucia, che ha purtroppo avuto la peggio. L'uomo, stabilizzato sul posto dagli infermieri del Suem 118, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti.