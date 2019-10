Auto finisce contro un lampione, ferita mamma e figlioletta di tre anni

Una donna e la propria figlioletta di 3 anni sono rimaste entrambe ferite, in modo fortunatamente non grave, in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 a Bibano di Godega di Sant'Urbano, in via Stort, la strada che congiunge Bibano a Codognè. La Fiat Punto su cui viaggiavano (la piccola era seduta sul seggiolino posteriore), è uscita di strada e si è schiantata contro un lampione della luce, rovesciandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, i carabinieri oltre ad un'ambulanza e all'elicottero del Suem 118. La madre, forse colta da un improvviso malore mentre era alla guida dell'auto, e la figlia sono state trasportate al Ca' Foncello di Treviso e all'ospedale di Conegliano. Il traffico nella zona è rimasto a lungo interrotto.