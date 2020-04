Tragedia a Bibano di Godega: cade con la moto, muore un 58enne

Era uscito per un giro in sella alla sua moto, a pochi passi da casa, non riuscendo a resistere al clima soleggiato di oggi, domenica 19 aprile. Dopo aver percorso una curva a destra, di una piccola strada asfaltata, la ruota anteriore del mezzo è finita contro un cordolo ed il malcapitato è stato sbalzato fuori strada, finendo contro un ponticello in cemento. L'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Questa la terribile dinamica di un incidente stradale avvenuto alle 18.30 circa a Bibano di Godega di Sant'Urbano, in via San Marco. A perdere la vita un 57enne della zona, Sergio De Faveri, imprenditore titolare di una ditta che si dedica alla lavorazione del ferro. Purtroppo i soccorsi prestati da medico e infermieri del Suem 118 all'uomo si sono rivelati del tutto inutili. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia stradale di Vittorio Veneto: gli agenti hanno svolto gli accertamenti del caso e svolgeranno accertamenti sulla moto, una Honda 1000 Gran turismo. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c'è un malore, una distrazione ma anche un guasto meccanico del mezzo.

