Schianto di Godega, morto nella notte il ragazzo ferito

Sale a due il numero di giovani morti nel tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì 14 marzo, nella zona industriale di Godega di Sant'Urbano. Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 marzo, il diciottenne Michele Zanette ha perso la vita all'ospedale di Cattinara, a Trieste.

Un bilancio pesantissimo per lo schianto avvenuto in via Cordignano. Dopo la tragica morte di Tommy Saccon, lo studente dell'Ipsia morto sul colpo, anche il suo compagno di classe, ricoverato in un primo momento in condizioni disperate, non è riuscito a superare la notte. Michele, al momento dello schianto, si trovava sul sedile del passeggero, a fianco di Tommy che era al volante della Mercedes finita fuori strada. Il giovane, prima di essere trasferito all'ospedale di Cattinara era stato portato al nosocomio di Sacile dall'automedica. Colpito da un arresto cardiaco dopo lo schianto, era stato rianimato sul posto dagli infermieri del Suem 118 e trasportato a Trieste per essere operato in neurochirurgica nel tentativo disperato di salvargli la vita. Nelle ultime ore però le sue condizioni di salute si sono nuovamente aggravate e il ragazzo non è riuscito a superare la notte.

Una tragedia che ha lasciato sotto shock i familiari del giovane, impiegato presso la concessionaria Autogiada di San Fior. Fanny, la mamma di Michele, parrucchiera di professione, non si dà pace per quanto accaduto in quella notte maledetta. Michele aveva anche un fratello maggiore, Gianmaria, a cui era molto legato.

