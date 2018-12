Esce di strada con l'auto e abbatte un palo della luce: 41enne finisce in ospedale

Una serata da dimenticare per un 41enne che nella notte tra sabato e domenica ha improvvisamente perso il controllo della propria autovettura, una piccola utilitaria di colore grigio, finendo in un canale di scolo a bordo strada, abbattendo nello schianto anche un palo dell'illuminazione pubblica. L'incidente è avvenuto, nello specifico, verso le ore 4 in via Stort nella frazione di Bibano di Godega Sant'Urbano e sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco di Conegliano, per mettere in sicurezza l'area, che la polizia stradale per tutti i rilievi di rito. L'uomo, rimasto ferito nell'impatto, è invece stato trasportato in ospedale dal Suem 118 per le cure del caso.