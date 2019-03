Auto si schianta fuori strada: muore 19enne, gravissimo un amico

Pesantissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì, alle 23.20 circa, nella zona industriale di Godega di Sant'Urbano, in via Cordignano. Un'auto, una Mercedes classe A con tre giovani a bordo, tutti residenti di San Fior, è uscita di strada finendo la sua corsa in un fossato e contro un terrapieno. Un 19enne che si trovava alla guida del mezzo, Tommy Saccon , è morto sul colpo mentre un coetaneo, di origini marocchine, è stato trasportato dal Suem 118 all'ospedale di Conegliano. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.

Un terzo passeggero, un vittoriese di 19 anni (era seduto sul sedile lato passeggero) che si trovava a bordo del veicolo, con gravissime lesioni, è stato trasportato prima al Ca' Foncello di Treviso e poi dall'elicottero di EliFriuli (tra i pochi abilitati al volo notturno) all'ospedale di Trieste dove si trova ricoverato dopo essere stato sottoposto ad una delicatissima operazione chirurgica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Conegliano e i carabinieri che dovranno accertare la dinamica della tragedia.