Schianto frontale a Grigno, muore un 59enne di Borso

Tragedia poco dopo le 13 sul rettilineo per Ospedaletto, in provincia di Trento, al confine con il vicentino. La vittima è Marco De Felici. Ferito gravemente un 33enne di Enego che non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri