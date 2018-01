Auto va a fuoco nel pomeriggio: il proprietario viene colto da un malore

COLLE UMBERTO Fuoco e fiamme nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio all'affollato parcheggio di Pittarosso in via delle Industrie a Cornuda. Un uomo di 54 anni è stato ricoverato in pronto soccorso per un malore avuto dopo essersi accorto che la sua automobile era stata avvolta dalle fiamme.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. Quando l'uomo, tornato alla macchina dopo un pomeriggio di shopping e acquisti, si è accorto che il mezzo di sua proprietà era avvolto da una fitta coltre di fumo ha subito provato a spegnere le fiamme da solo nella speranza di limitare i danni. Purtroppo però per V.P. (queste le iniziali dell'automobilista rimasto coinvolto nell'incendio) la situazione è peggiorata drasticamente. Intossicato dalla nube di fumo, l'uomo ha accusato un malore improvviso ed è stramazzato al suolo. Provvidenziale l'intervento sul posto dei vigili del fuoco e del personale del Suem 118 da Montebelluna che hanno provveduto a domare le fiamme e a prestare le prime cure al cinquantenne trevigiano. Per l'uomo è stato necessario il ricovero al pronto soccorso di Montebelluna dove al momento si trova ancora ricoverato in condizioni gravi, ma stabili. La sua automobile invece, una Renault Espace di colore grigio metallizzato, è rimasta gravemente danneggiata nel rogo divampato nel giro di pochi minuti. Un episodio che poteva avere conseguenze gravissime anche per le altre persone e le auto presenti nel parcheggio a quell'ora.