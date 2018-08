Auto prende fuoco lungo l'autostrada in Fadalto: tanta paura ma nessun ferito

VITTORIO VENETO Attimi di paura nel tardo pomeriggio di venerdì lungo l'autostrada per Belluno, precisamente in zona Fadalto sulla direttrice Nord. Una Jeep di colore rosso ha infatti improvvisamente preso fuoco, forse per un cortocircuito interno, ed immediatamente il proprietario ha accostato e si è allontanato per avvertire i soccorsi. Sul posto si sono così portati i vigili del fuoco di Vittorio Veneto che in poco tempo hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito, ma il mezzo ha subito danni ingentissimi.