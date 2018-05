Si addormenta al volante, esce di strada e l'auto s'incendia: 27enne ne esce illesa

GIAVERA DEL MONTELLO Un probabile colpo di sonno fatale è costato, nella notte tra venerdì e sabato, una fuoriuscita autonoma di strada da parte di una 27enne di Giavera del Montello. Erano infatti da poco passate le 04.20 quando la ragazza ha perso improvvisamente il controllo della sua auto andando prima a sbattere contro un palo della luce e poi finendo fuori strada. Nell'impatto la sua Fiat Panda ha però preso immediatamente fuoco, ma fortunatamente la giovane è riuscita ad uscire celermente dal mezzo e a mettersi in salvo per poi chiamare i soccorsi. Sul posto sono quindi giunti in breve tempo i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno subito spento le fiamme, mentre i carabinieri di Montebelluna hanno effettuato tutti i rilievi di rito. Per la 27enne, invece, non è stato necessario alcun ricovero ospedaliero.