Furgone contro camion, traffico rallentato in autostrada: tre feriti

SANTA LUCIA DI PIAVE E' di tre feriti, tutti fortunatamente non gravi e trasportati in ospedale a Conegliano, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 7.10 lungo l'autostrada A27 sul ponte sul fiume Piave, in direzione di Belluno. Ad entrare in contatto un furgone ed un camion che nell'impatto ha perso parte del carico, finito sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e le ambulanze del Suem 118. Il traffico ha subito ovviamente rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di alcune ore.