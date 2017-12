Va a a fuoco auto gpl, code e disagi in A28

CONEGLIANO Code e e disagi nel tardo pomeriggio di ieri, 25 dicembre, lungo l'autostrada A28 all'altezza di Conegliano in direzione Pordenone. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per mettere in sicurezza un'auto alimentatata a gpl che era andata a fuoco. Tutto è andato per il meglio e non si riscontrano feriti anche se non sono mancati un po' di rallentamenti lungo l'autostrada.