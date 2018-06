San Pelajo, incidente auto contro moto davanti alla chiesa: un ferito

TREVISO Schianto questa mattina, verso le 11.30 a Treviso, in via San Pelajo. L'incidente, avvenuto di fronte alla chiesa, a ridosso del piazzale della trattoria "L'Alpino", ha visto coinvolta un'auto, una Fiat Panda guidata da un 63enne di Oriago di Mira, e una moto Yamaha tdm 750. A rimanere ferito il centauro F.P. 46enne di Ponzano trasportato al pronto soccorso trevigiano con traumi importanti agli arti inferiori e al bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita.