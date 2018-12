Incidenti nella Marca, l'auto rimane incastrata tra abitazione e palo della luce

Notte di Natale particolarmente impegnata quella dei vigili del Fuoco di Treviso. Tre interventi nella notte, a Carbonera e a Treviso, per loro. Alle 4.20 di questa notte, 26 dicembre, i pompieri della stazione di Treviso sono intervenuti in via Callalta 67 a Treviso, per una fuoriuscita autonoma. L'auto è uscita di strada ed è rimasta incastrata tra un'abitazione e un palo della luce. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 5.30 per rimettere in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri.