Cade dalla bici per schivare un'auto: ciclista finisce in ospedale

POVEGLIANO Una ciclista trevigiana è finita al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello dopo un rocambolesco incidente avvenuto nella mattinata di sabato a Povegliano.

Stando alle prime ricostruzioni dei soccorritori intervenuti sul posto, erano le 11.15 quando M.P, che stava pedalando sotto il sole in compagnia del marito, si è accorta troppo tardi che davanti a lei una macchina stava per uscire da un passo carrabile a lato della strada e così, per evitare di centrare in pieno la vettura, è caduta rovinosamente a terra procurandosi alcune lievi contusioni. Sul posto è stata subito chiamata un'ambulanza del Suem 118 e l'elisoccorso Leone 1 che ha trasportato a Treviso la ciclista. Fortunatamente dopo lo spavento iniziale, le condizioni della signora sono visibilmente migliorate nelle ore successive della giornata.