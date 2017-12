Cessalto, l'auto finisce la sua corsa contro la colonnina del gas

CESSALTO Incidente questa mattina in via Cal Storta a Cessalto. Un'auto è uscita autonomamente di strada finendo la sua corsa contro una colonnina del gas. Nello schianto, avvenuto alle 8 circa di questa mattina, 30 dicembre, la colonnina di cemento, contente alcuni contatori del gas, è stata completamente distrutta, creando apprensione per una perdita di gas. La fuoriuscita di metano è stata però in breve tempo interccettata e messa in sicurezza dagli uomini dei vigili del fuoco di Motta di Livenza, giunti sul posto per estrarre il conducente dal mezzo. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale dal Suem mentre gli uomini dei vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per rimettere in sicurezza tutta l'area.