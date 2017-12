Schianto frontale a Biancade, un ferito

RONCADE Incidente nella notte in via D'Annunzio a Roncade, nella frazione di Biancade. Lo schianto frontale fra due auto ha riportato un ferito. Non sono mancati i disagi alla circolazione, in quanto la strada è stata bloccata e chiusa al traffico per la rimozione dell'auto e per rimettere in sicurezza la carreggiata, dopo la perdita di olio sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale di Treviso.