Cordignano, 41enne di Vazzola perde la vita nello schianto con un furgone

CORDIGNANO Era in sella alla sua moto con un amico, quando Mirko Maccari, geometra 41enne di Vazzola, si è scontrato con un furgone - dell'Aurora Volley di Vittorio Veneto - in via San Pietro, al confine tra Cordignano e Caneva. Il tragico incidente - come riporta l'articolo de "ilgazzettino.it" - è avvenuto questa mattina: vani i soccorsi sul posto in quanto l'uomo risulterebbe essere morto sul colpo.