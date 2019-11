Schianto a Musile: morta ragazza 18enne, un giovane in coma

L'auto è uscita di strada e si è ribaltata nel fossato laterale. E' di una vittima e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamattina, venerdì 1 novembre, a Musile di Piave, lungo la statale 14. Lo schianto intorno alle 8. A perdere la vita Giulia Zandarin, una ragazza di 18 anni, di San Floriano di Castelfranco Veneto, ex studentessa dell'istituto "Filippin". Il ferito, che è in coma, è un 19enne trevigiano.

Da una prima ricostruzione la macchina, una Mercedes, sarebbe finita fuori strada autonomamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da San Donà e da Mestre con l'autogru e con l'aiuto di cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto una donna e un giovane, rimasti incastrati nell'abitacolo.

Per la prima non c'è stato niente da fare, l'uomo è stato invece accompagnato al pronto soccorso dell'Angelo di Mestre in elicottero. Sul posto anche i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.