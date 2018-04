Schianto nella notte a Santa Bona, 21enne ferito

TREVISO Incidente stradale questa notte in via Santa Bona Nuova, al confine con il comune di Ponzano Veneto. Lo schianto, avvenuto verso le 2.30, ha visto coinvolta un'auto fuoriuscita autonomamente dalla carreggiata. Un ragazzo, M.A. 21 enne di Treviso, è rimasto ferito nell'impatto. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri. L'uomo rimasto ferito, fortunatamente non in gravi condizioni, è stato soccorso dai sanitari del Suem118 giunti sul posto.