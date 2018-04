Auto contro moto a Fontanelle, 64enne rimasto ferito

FONTANELLE Incidente questo pomeriggio verso le 15.45 a Lutrano di Fontanelle. Lo schianto, avvenuto in via Casette, ha visto lo scontro tra un'auto e una moto. Le dinamiche sono ancora tutte da chiarire ma è stato necessario l'intervento immediato degli uomini del Suem118. A rimanere ferito un uomo, D.R.R. italiano 64enne residente a Conegliano. L'uomo è stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, fortunatamente non in gravi condizioni.